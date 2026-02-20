«Росатом» запустил механизм по прекращению партнерства с Сергеем Шишкаревым

Госкорпорация «Росатом» инициировала процедуру «русской рулетки» для выхода из партнерства с основателем группы компаний «Дело» Сергеем Шишкаревым. Как сообщил РБК, механизм предусматривает предложение о выкупе или продаже доли в компании.

Сергей Шишкарев в течение 60 дней должен определить, выкупает он долю «Росатома» или продает ей свою. После этого еще 120 дней отводится на согласование сделки с регуляторами. ГК «Дело» занимается перевалкой грузов и бункеровкой судов в порту Новороссийска, организацией железнодорожных и мультимодальных контейнерных перевозок, экспедированием и таможенным оформлением, а также доставкой нефти и нефтепродуктов.

По данным СПАРК, на февраль 2026 года Шишкарев владеет 50% группы, 1% принадлежит ТМХ, доля «Росатома» составляет 49%. Корпорация вошла в капитал «Дела» в 2019 году с пакетом в 30% за 29,9 млрд руб., в 2022 году увеличив долю до 49%.

Разногласия между господином Шишкаревым и «Росатомом» возникли в первой половине 2024 года. В конце того же года планировалось привлечение ТМХ для обмена долями и сохранения контроля госкорпорации, однако стороны не согласовали цену пакетов. В конце ноября 2025 года Шишкарев подал в ФАС ходатайство о приобретении 1% управляющей компании, а 5 февраля 2026 года — о покупке 49% долей «Росатома». Госкорпорация на продажу своей доли не соглашалась.

17 февраля Стратегический совет «Росатома» принял решение о прекращении партнерства с Шишкаревым в связи с разногласиями по стратегии развития бизнеса.

Вячеслав Рыжков