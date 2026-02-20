В Абхазии к вечеру планируют восстановить размытый штормом ж/д путь

В Абхазии продолжаются восстановительные работы на участке железной дороги, поврежденном в результате сильного шторма. Как сообщили в пресс-службе Абхазской железной дороги, завершить ремонт планируется к 18:00 текущего дня.

Повреждение зафиксировано на 2010-м километре пути — на участках 5–6 и 9 пикетах. Из-за размыва железнодорожного полотна движение поездов временно ограничено. В частности, пассажиров поезда Москва—Сухум и в обратном направлении доставляют автобусами. Составы следуют до станции Цандрипш, где организована пересадка.

По информации железнодорожников, в темное время суток ремонтные работы приостанавливались по соображениям безопасности, однако с раннего утра бригады вновь приступили к восстановлению инфраструктуры. В настоящее время специалисты монтируют тетраподы — массивные бетонные конструкции, предназначенные для укрепления береговой линии и защиты полотна от повторного размыва волнами.

Одновременно ведется отсыпка основания железной дороги бутовым камнем для стабилизации грунта. Полотно на данном участке проложено в непосредственной близости от моря, что повышает уязвимость инфраструктуры при неблагоприятных погодных условиях.

В социальных сетях также распространяются видеозаписи последствий шторма на черноморском побережье, в том числе кадры, где волна накрывает электропоезд в Сочи. Между тем в Абхазии рассчитывают полностью восстановить движение после завершения ремонтных мероприятий в установленный срок.

Мария Удовик