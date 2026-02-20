В Сочи по иску прокуратуры восстановили жилищные права жителя

В Сочи восстановлены жилищные права местного жителя по итогам рассмотрения апелляционной жалобы, инициированной прокуратурой. Иск в интересах гражданина был подан прокурором Хостинского района к администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи с требованием обязать предоставить жилое помещение по договору социального найма, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявленных требований. Не согласившись с принятым решением, прокуратура обжаловала его в апелляционном порядке, указав на несоответствие выводов суда нормам действующего жилищного законодательства.

В апелляционной жалобе надзорное ведомство сослалось на положения закона, согласно которым освободившееся жилое помещение в коммунальной квартире подлежит предоставлению по договору социального найма проживающим в ней нанимателям или собственникам при условии признания их малоимущими и нуждающимися в улучшении жилищных условий. Основанием для предоставления является соответствующее заявление и соблюдение установленных критериев.

Суд апелляционной инстанции согласился с доводами прокуратуры, признав позицию первой инстанции необоснованной. В результате первоначальное судебное решение было отменено, а исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Таким образом, администрация обязана предоставить заявителю жилое помещение по договору социального найма в соответствии с требованиями законодательства. Принятое апелляционное определение вступило в законную силу.

Мария Удовик