Густаво Сантос перешел из «Краснодара» в «Сочи» на правах аренды

Фланговый нападающий Густаво Сантос продолжит сезон в составе ФК «Сочи». Клубы ФК «Краснодар» и «Сочи» оформили аренду игрока до 28 мая 2026 года. Об этом сообщается в официальных ресурсах сторон.

Господин Сантос проведет весеннюю часть чемпионата в сочинской команде. В клубе подтвердили, что футболист уже присоединился к коллективу и приступил к работе. В первом интервью пресс-службе он отметил мотивацию к переходу, поделился первыми впечатлениями и обозначил задачи на оставшийся отрезок сезона.

Бразильский вингер выступал за «Краснодар» с лета 2025 года. За это время он принял участие в 14 матчах, отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Ранее, в апреле, «быки» объявили о переходе Густаво Фуртадо Сантоса из греческой «Ламии». Контракт с игроком рассчитан до 30 июня 2029 года и вступает в силу с 15 июня 2025 года. Сумма трансфера составила 450 тыс. евро.

До перехода в российский чемпионат господин Сантос на протяжении двух лет выступал в Греции, где провел 19 матчей и забил шесть мячей.

По итогам первой части сезона «Краснодар» лидирует в турнирной таблице, набрав 40 очков. Следом располагаются «Зенит» (39 очков), «Локомотив» (37), «ЦСКА» (36) и «Балтика» (35).

Арендное соглашение позволит Сантосу получить дополнительную игровую практику, а «Сочи» — усилить атакующую линию в решающей части сезона.

Мария Удовик