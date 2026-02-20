Организатора незаконного шествия в Ярославле арестовали на пять суток

Кировский районный суд Ярославля арестовал на пять суток Михаила Битова за организацию несанкционированного шествия по улицам города, в котором приняли участие два человека. Об этом сообщили в Ярославском областном суде.

Как установил суд, 24 января Битов провел публичное массовое мероприятие в смешанной форме шествия и пикетирования без подачи в установленном порядке уведомления в органы местного самоуправления.

«Шествие, в котором приняли участие два человека, проведено по улицам Республиканской, Некрасова, Флотской города Ярославля. По пути следования Битов расклеил листовки в поддержку незарегистрированной на территории России политической партии»,— рассказали детали дела в областном суде.

Суд привлек Битова к административной ответственности по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»). Ему назначено наказание в виде административного ареста на пять суток. «Ъ-Ярославль» сообщал, что ранее аналогичному наказанию подвергся организатор незаконного пикета на Леонтьевском кладбище Андрей Акимов. Несколько человек 16 февраля со свечами собрались у памятника жертвам политических репрессий 1930—1950-ых годов, их действия суд расценил как несанкционированный пикет.

Антон Голицын