Ярославцу назначили арест за пикет на кладбище в годовщину смерти Навального

Кировский районный суд Ярославля назначил организатору несогласованного пикета на Леонтьевском кладбище Андрею Акимову пять суток административного ареста. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Памятник жертвам политических репрессий в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области Памятник жертвам политических репрессий в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области

Суд установил, что 16 февраля (годовщина смерти Алексея Навального) местный житель провел у памятника жертвам политических репрессий 1930-1950-ых годов массовое мероприятие в форме пикета. По словам источника «Ъ-Ярославль», несколько человек, в том числе Андрей Акимов, хотели с использованием религиозных свечей почтить память Навального.

«При этом в нарушение действующего законодательства Акимов А. не подал в установленном порядке уведомление о проведении публичного массового мероприятия в органы местного самоуправления»,— пояснили в пресс-службе суда.

Ярославца признали виновным по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления).

Ранее Андрей Акимов защищал интересы ярославского кинопредпринимателя Андрея Алексеева (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) в качестве юриста. В 2022 году суд отправил господина Акимова под административный арест на четыре дня из-за неповиновения законному распоряжению сотрудника полиции во время оформления материалов об ином правонарушении — дискредитации Вооруженных сил РФ. Причиной для возбуждения этого дела стал пост о несогласованной акции на площади Труда. По нему Акимов был оштрафован на 50 тыс. руб. В ноябре 2022 года у него сгорел автомобиль, хозяин заявлял о поджоге.