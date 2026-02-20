Суд объявил перерыв в деле ярославского ТЮЗа

Кировский районный суд Ярославля объявил перерыв в рассмотрении материалов о повторном нарушении требований пожарной безопасности, составленных в отношении Театра юного зрителя (ТЮЗ). Следующее заседание по делу состоится 27 февраля, сообщили в пресс-службе областного суда.

Ярославский ТЮЗ

Фото: Кировский районный суд г. Ярославля

Материалы составлены по ч. 2.1 ст. 20.4 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает наложение административного штрафа 400–800 тыс. руб. или административную приостановку деятельности на срок до 30 суток.

По информации источника «Ъ-Ярославль», знакомого с ситуацией, протокол об административном правонарушении был составлен региональным управлением МЧС. Он указывает на частичное отсутствие на лестничных клетках световых проемов, необеспеченность исправного состояния системы противодымной вентиляции в зрительное зале и отсутствие на сцене пожарных извещателей свыше отметки в 9 метров.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ранее МЧС указывало на несоответствие нормативам ширины проходов между рядами в зрительном зале. После этого была объявлена закупка новых сидений, а для открытия театра после капитального ремонта часть кресел убрали.

Капремонт ТЮЗа начался в 2022 году в рамках нацпроекта. На работы потрачено около 1 млрд руб., в том числе 800 млн — федеральные средства. Ремонт завершили в 2024 году. Однако театр не открыл свои двери в связи с необходимостью проведения дополнительных работ. 23 декабря 2025 года суд признал ТЮЗ виновным в нарушении требований пожарной безопасности и назначил в качестве наказания административное приостановление деятельности в помещениях театра на 30 суток.

