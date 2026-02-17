В Ярославском ТЮЗе новые кресла заменят из-за требований МЧС

В Ярославском ТЮЗе новые кресла заменят из-за несоответствия их расстановки требованиям пожарной безопасности. Для этого заключен контракт на 11,5 млн руб. Данная информация содержится в ответе правительства области региональному отделению «Народный фронт» (копия ответа есть у «Ъ-Ярославль»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Михаила Евраева Фото: Telegram-канал Михаила Евраева

Как указывается в письме, в октябре 2025 года в ТЮЗе была проведена проверка состояния пожарной безопасности. В ходе нее было установлено, что при строительстве здания театра в 1974-1983-х годах не были соблюдены нормы по расстановке кресел: например, расстояние между спинками сидений длинного ряда должна была быть 1.0 м, а фактически — 0,8 м.

«До начала капитального ремонта здание театра эксплуатировалось более 40 лет и замечаний по ширине прохода между зрительными рядами со стороны МЧС не предъявлялось, поэтому изменения в переоборудовании зрительного зала не предусматривались. При выполнении работ по капитальному ремонту условиями контракта не предусматривалась замена конструкции основания пола в зрительном зале»,— пояснили в правительстве.

В 2024 году кресла по контракту стоимостью 4,4 млн руб. были куплены и установлены на те же места, что и прежде. Однако областное ГУ МЧС по итогам проверки в 2025 году вынесло предписание об устранении замечаний в части ненормативной расстановки кресел.

«В связи с невозможностью увеличения расстояния между рядами, администрацией театра было принято решение по закупке театральных кресел новой модификации с откидными сиденьями и подлокотниками, которые при установке будут соответствовать требованиям»,— пояснили в правительстве.

Новый контракт заключили 19 января 2026 года, его сумма — 11,5 млн руб. Первые же кресла планируют передать в учреждения культуры, которые нуждаются в замене мебели, а их помещения соответствуют нормам.

По информации источника «Ъ-Ярославль», новые кресла в ТЮЗе еще не установлены, а открыться театру 15 февраля позволило то, что для обеспечения нормативов часть кресел убрали. Это позволило увеличить ширину прохода между рядами.

Капитальный ремонт здания начался в июне 2022 года в рамках нацпроекта «Культура». Из федерального бюджета на эти цели было выделено 800 млн руб. Для комплексного ремонта здания из областного бюджета было дополнительно выделено 200 млн руб.

В декабре 2024 года власти объявили о завершении ремонта, однако театр не открыл свои двери в связи с необходимостью проведения дополнительных работ. Последняя попытка открытия театра сорвалась 23 декабря 2025 года, когда суд признал ТЮЗ виновным в нарушении требований пожарной безопасности и назначил в качестве наказания административное приостановление деятельности в помещениях театра на 30 суток.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в суд поступили материалы в отношении ГКУ ЯО «Ярославский государственный театр юного зрителя имени В. С. Розова» по статье о повторном нарушении требований пожарной безопасности. Их рассмотрение назначено на 20 февраля.

Алла Чижова