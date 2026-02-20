Сбербанк инициировал банкротство Краснодарского мукомольного комбината

ПАО «Сбербанк» подало заявление в Арбитражный суд Краснодарского края о признании банкротом ООО «Краснодарский мукомольный комбинат» (ООО «КМК»). Сумма требований кредитной организации к производителю муки превышает 18,5 млн руб., часть из которых обеспечена залогом имущества предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, задолженность комбината перед банком возникла в результате неисполнения обязательств по четырем кредитным договорам, заключенным в период с апреля 2023 года по февраль 2025 года, а также по договору залога.

Поскольку сумма долга превышает установленный законом порог в 2 млн руб., а просрочка платежей длится более трех месяцев, суд счел требования обоснованными. В отношении ООО «КМК» введена процедура наблюдения сроком на четыре месяца. Временным управляющим утвержден Андрей Савинский.

Как следует из данных системы «Руспрофайл», ООО «КМК» зарегистрировано в Краснодаре в октябре 2019 года. Основной вид деятельности компании — производство муки из зерновых культур. С мая 2023 года пост генерального директора занимает Сергей Сердюков. Единственным собственником предприятия является физическое лицо — Светлана Троицкая. Численность персонала комбината за последние годы резко увеличилась: если в 2022 году здесь работал всего один человек, то по итогам 2024 года штат насчитывал уже 31 сотрудника.

Выручка предприятия в 2024 году выросла на 13,4% и достигла 163,4 млн руб. Однако вместо чистой прибыли (2,9 млн руб. годом ранее) компания получила убыток в размере 23,6 млн руб.

Наталья Решетняк