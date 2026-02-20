В Сочи начали расчистку пляжей и набережных после шторма. Накануне в городе значительно ухудшились погодные условия, усилился ветер, а волнение моря увеличилось до 5-6 баллов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Информация о непогоде была заранее направлена всем пользователям пляжных территорий, для того чтобы они приняли необходимые меры по сохранности имущества. Однако волны повредили легкие конструкции, установленные на пляжах. Больше всего пострадали прибрежные территории Адлерского района.

В работе по расчистке пляжных территорий задействовано около 350 человек и более 25 единиц техники. Основной акцент сделан на уборку пешеходных зон городских набережных, очистку от нанесенного песка и гальки и на вывоз мусора. После улучшения погодных условий специалисты продолжат восстановление технических сооружений.

«Завершить расчистку планируется в течение двух-трех дней», — отметил исполняющий обязанности директора департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Александр Девин.

Наибольшее внимание уделено работам на прибрежных территориях, которые работают в режиме зимних пляжей. В ближайшее время там восстановят необходимую для отдыха инфраструктуру. В Сочи вдоль основных курортных променадов в этом сезоне работают 33 зимних пляжа.

Алина Зорина