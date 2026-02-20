ХК «Сочи» проиграл «Динамо»

Хоккейный клуб «Сочи» в Москве проиграл местному «Динамо» в матче 56-го тура Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2025/2026. Игра закончилась со счетом 0:4.

Начало встречи осталось за московскими хоккеистами, которые за десять минут дважды подобрали ключ к воротам сочинцев. Счет в матче точным броском в большинстве открыл Максим Комтуа. Вскоре Даниил Пыленков уже в равных составах удвоил преимущество хозяев. «Динамо» владело инициативой и во втором периоде. Третий гол москвичей случился на 27-й минуте благодаря Максиму Комтуа, который оформил дубль.

В заключительном отрезке «леопарды» создали ряд голевых моментов, но в их завершении не хватало удачи. Однако решающее слово осталось за москвичами. Игорь Ожиганов в большинстве установил окончательный результат. В итоге — поражение «Сочи» со счетом 0:4.

После 56 матчей южане имеют в активе 40 баллов и занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем туре в рамках КХЛ подопечные Дмитрия Михайлова 23 февраля сыграют на своем льду против ЦСКА. Будущий соперник с 70 баллами занимает пятое место в Западной конференции.

Евгений Леонтьев