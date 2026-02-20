Новый детский сад в Сочи получил разрешение на ввод в эксплуатацию

Новый детский сад на улице Ленина в Адлерском районе Сочи получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Объект осмотрел глава города Андрей Прошунин, который оценил работу строителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Трехэтажное здание площадью почти 4,3 тыс. кв. м рассчитано на 175 воспитанников в десяти группах. В учреждении оборудованы групповые помещения со спальнями и игровыми зонами, спортивный и музыкальный залы, медицинский кабинет, пищеблок и прачечная. Каждая зона имеет уникальное декоративное оформление, созданное с учетом возрастных особенностей детей.

«Этот объект — один из самых долгожданных для жителей сразу нескольких адлерских микрорайонов. Параллельно ведем строительство еще семи объектов образования, включая три новые школы и три блока начальной школы. Наша главная цель — с помощью федеральных, региональных программ, инвестиционных проектов по комплексному развитию территорий обеспечить сочинцев необходимым количеством социальных объектов»,— отметил Андрей Прошунин.

Прилегающая территория площадью 0,6 га более чем наполовину отведена под озеленение. Создан зеленый контур из деревьев, кустарников, цветников и газонов. Спортивные площадки оснащены ударопоглощающим покрытием, а в здание организованы безбарьерные входы.

Строительство велось за счет частных инвестиций федерального девелопера «Неометрия», который ранее возвел детский сад «Самшит» в Кудепсте на 550 мест — один из крупнейших в ЮФО.

В ближайшее время объект передадут в муниципальную собственность, после чего начнется подготовка к лицензированию и открытию.

Алина Зорина