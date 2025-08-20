Собственник ДК имени Кирова предложил мировое соглашение по спору с мэрией Воронежа

Воронежское ООО «Альянс ВК», которому принадлежит здание дворца культуры имени С.М. Кирова в облцентре (Ленинский проспект, 1), направило в Арбитражный суд Воронежской области ходатайство об отложении слушания для урегулирования спора мирным путем. Речь идет о требовании управы Левобережного района в двухмесячный срок отремонтировать фасад здания. Об этом говорится в документах регионального арбитража.

Из материалов суда следует, что представитель управы подтвердил получение проекта соглашения и указал на необходимость дополнительного времени для анализа условий, предложенных владельцем здания. 18 августа суд заслушал представителей сторон, которые ответили на вопросы по существу заключения мирового соглашения. Следующее заседание назначено на 21 октября.

Процесс начался в декабре 2024 года после инициирования дела управой Левобережного района. Власти настаивают на том, чтобы фасад ДК был приведен в порядок в течение двух месяцев за счет собственных средств компании. Дворец культуры имени Кирова, одно из крупнейших зданий подобного типа в Воронеже, в последние годы находится в неудовлетворительном состоянии, что вызвало претензии со стороны администрации. Власти требуют заняться выполнением ремонтных работ по восстановлению штукатурного и облицовочного слоя по всему периметру здания, дверных полотен и остекления.

В ноябре 2024 года мэр Воронежа Сергей Петрин заявлял, что на восстановление здания потребуется порядка 800 млн руб. По его словам, сумма являлась собственной предварительной оценкой. Мэрия рассматривала различные варианты финансирования работ, а также возможность перевести объект на баланс города.

В 2022 году экс-депутат гордумы Воронежа Сергей Кудрявцев получил четыре года колонии и штраф в 1 млн руб. за незаконную приватизацию земельного участка под ДК имени Кирова (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

Анна Швечикова