В аэропорту Сочи задержано более 40 рейсов

По данным на 08:30, в аэропорту Сочи на прилет и на вылет задержано более 40 рейсов. Информация указана на онлайн-табло авиагавани.

Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

На вылет задержано 18 рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Новый Уренгой, Екатеринбург, Иваново, Нижний Новгород, Киров, Саратов и Оренбург. На прилет задерживается 26 рейсов из Еревана, Калуги, Челябинска, Уфы, Екатеринбурга, Перми, Минеральных Вод, Москвы, Барнаула, Антальи, Санкт-Петербурга, Красноярска, Саратова, Тюмени, Тель-Авива, Иваново, Кирова, Нижнего Новгорода и Оренбурга.

Ранее Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Сочи. Утром их отменили. По данным Минобороны РФ, в ночь на 20 февраля над Краснодарским краем сбили 17 БПЛА, над акваторией Черного моря — 28 и еще 24 над акваторией Азовского моря.

Алина Зорина