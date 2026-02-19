Из-за снегопада в Москве пять самолетов ушли на запасные аэродромы

Аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский отправляют и принимают рейсы, несмотря на снегопад. По данным на 7:00 мск, летевшие в Москву пять самолетов ушли на запасные аэродромы, сообщила Росавиация.

На сегодня Шереметьево сократило число взлетно-посадочных операций до 25, на период с 00:00 до 4:59 20 февраля — до 18. Росавиация уточнила, что для оперативного обслуживания самолетов задействован дополнительный персонал, а аэропортовые службы работают в усиленном режиме.

Сильный снегопад накрыл Москву сегодня ночью. В столице и области объявлен оранжевый уровень погодной опасности. По прогнозу синоптиков, 19 февраля в московском регионе выпадет более 70% от месячной нормы осадков. На этом фоне аэропорты Москвы корректируют расписание.