Что известно о задержании бывшего принца Эндрю

Полиция Великобритании задержала Эндрю Маунтбеттена-Виндзора — брата короля Карла III — по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Это первое громкое задержание после публикации файлов по делу американского миллиардера Джеффри Эпштейна. Что известно о случившемся — в подборке «Ъ».

Бывший принц Эндрю был задержан полицией графства Темз-Вэлли по подозрению в «злоупотреблении служебным положением». Это произошло утром 19 февраля в Вуд-Фарм, поместье Сандрингем в Норфолке, где в последнее время проживал Эндрю. Сегодня ему исполнилось 66 лет. На месте были замечены полицейские машины без опознавательных знаков и сотрудники в штатском.

Суть подозрений Полиция проводит обыски по адресам в Беркшире и Норфолке. Эндрю подозревают в тайной пересылке секретной информации миллиардеру Джеффри Эпштейну, пишет The Guardian. Речь идет о том времени, когда член королевской семьи был специальным представителем Великобритании по международной торговле и инвестициям.

Правоохранительные органы изучают заявления о том, что Эпштейн организовал доставку в Великобританию женщины для сексуальной связи с бывшим принцем, писала газета The Telegraph.

Эндрю неоднократно отрицал все обвинения и какие-либо противоправные действия, связанные с его дружбой с Эпштейном.

На текущий момент как минимум девять подразделений полиции Великобритании начали проверки или полноценные расследования после публикации материалов по делу Эпштейна .

История с Вирджинией Джуффре 25 апреля 2025 года стало известно о самоубийстве правозащитницы Вирджинии Джуффре. Ей был 41 год. Тело женщины было найдено в доме в городе Ниргабби на юго-западе Австралии, где она жила последние несколько лет.

Вирджиния Джуффре подала в суд на принца Эндрю в августе 2021 года. По ее словам, он неоднократно принуждал ее к сексуальным отношениям, когда ей было 17 лет, в том числе в особняке миллиардера Джеффри Эпштейна. Принц отрицал обвинения. Он говорил, что не помнит встреч с правозащитницей, а фотографию, на которой они были запечатлены с подругой Эпштейна Гилейн Максвелл, назвал подделкой.

Что известно о действиях принца Эндрю из файлов Эпштейна Среди опубликованных файлов были фотографии принца Эндрю, склонившегося на четвереньках над лежащей на полу женщиной.

На одной из фотографий без указания даты, Эндрю, по-видимому, прикасается к животу женщины, чье лицо заретушировано. На другой фотографии он смотрит в объектив, склонившись над ней.

В 2010 году Эпштейн написал Эндрю: «У меня есть подруга, с которой, как мне кажется, вам было бы приятно поужинать». В другом письме финансист уточнил, что этой девушке 26 лет, она русская, умная, красивая и заслуживает доверия. Принц ответил, что был бы «в восторге» от этой встречи.