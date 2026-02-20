Аделия Петросян лишилась шансов на медаль Олимпиады-2026

Российская фигуристка Аделия Петросян занимает промежуточное четвертое место в олимпийских соревнованиях одиночниц. Таким образом, она лишилась шансов завоевать олимпийскую медаль. По сумме двух программ она набрала 214,53 балла.

Фото: Francisco Seco / AP Фото: Francisco Seco / AP

Пока не выступили две девушки — японки Каори Сакамото и Ами Накаи. Лидирует американка Алиса Лью. Второе место занимает японка Монэ Тиба. Третье — американка Эмбер Гленн.

Аделии Петросян 18 лет. Она является трехкратной чемпионкой России, также трижды побеждала на финалах Гран-при страны. В сентябре 2025 года фигуристка выиграла квалификационный турнир и завоевала олимпийскую квоту.

Арнольд Кабанов