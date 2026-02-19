В Рыбинске от снега обрушилась крыша магазина

В Рыбинске из-за скопления снега обрушилась крыша здания, в котором находится сетевой магазин «Высшая лига». Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Дмитрия Рудакова Фото: Telegram-канал Дмитрия Рудакова

«Много раз предупреждали, что надо чистить кровли, реагируют не все, и вот результат. Сейчас на магазине "Высшая лига" обрушилась крыша. Никто не пострадал. Еще раз напоминаю всем, что цена падения снега и наледи — это не штраф, а здоровье и жизни людей»,— написал господин Рудаков.

Он поручил главам подведомственных учреждений проверить свои здания, а городским управлениям потребрынка и муниципального контроля — отработать ситуацию с управляющими компаниями и бизнесом. «После сегодняшнего снегопада крыши нужно расчистить максимально быстро»,— подчеркнул глава Рыбинска.

С вечера 19 февраля в регионе идет сильный снегопад. Непогода стала одной из причин пробки на федеральной трассе М-8 под Переславлем-Залесским. По прогнозам синоптиков, снегопад сохранится как минимум до утра 20 февраля.

Алла Чижова