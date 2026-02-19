Губернатор рассказал о заторах под Переславлем

19 февраля на трассе М-8 у Переславля-Залесского из-за поломки двух большегрузов наблюдались заторы в движении транспорта в сторону Москвы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Фото: Правительство Ярославской области

По его словам, в настоящий момент ситуация «не критичная» и находится под контролем.

«На трассе работает снегоуборочная техника, организовано взаимодействие оперативных служб. Ведем постоянный мониторинг с помощью системы видеонаблюдения»,— написал Михаил Евраев.

В проблемных районах работают экипажи ГИБДД. В районе поста ГИБДД в Переславле-Залесском развернут пункт обогрева.

«Призываю водителей быть предельно осторожными и по возможности не использовать транспорт в период активного снегопада»,— сообщил губернатор.

Ограничения движения грузовых автомобилей на М-8 в районе Переславля пока не вводились. Такие меры из-за снегопада приняты в соседней Вологодской области на трассе А-114.

Антон Голицын