Ани Лорак, «Бедные люди», пластический спектакль и матч «Сочи — ЦСКА»

В длинные выходные жители и гости Сочи смогут посетить концерты, спектакли, а также кинопремьеры. Кроме того, можно сходить на хоккейный матч. Подробности — в афише «Ъ-Сочи».

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Где послушать музыку

20 февраля в 19:00 в концертном центре «Сириус» выступит гнесинский ансамбль современной хоровой музыки Altro coro, который представит программу в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств.

Стоимость билета — 3650 руб. (6+)

21 февраля в 19:00 в Зимнем театре состоится спектакль-концерт по произведению Федора Достоевского «Бедные люди». Режиссером выступает Мурат Абулкатинов. Роль Макара Девушкина исполняет Евгений Миронов, который читает текст от лица персонажа. «Режиссерская концепция спектакля включает не только адаптацию классического сюжета, но и современные акценты, подчеркивающие тему социальной несправедливости, любви и отчаяния. Особое место в постановке отведено музыке Петра Чайковского»,— сказано в описании. Художественный руководитель и главный дирижер — Юрий Башмет.

Стоимость билета — от 7000 руб. (12+)

21 февраля в 20:00 на концертной площадке Red Arena с новой программой выступит Ани Лорак. «Артистка порадует поклонников премьерами, а также композициями из альбомов «Остров» и «Я жива», сказано в описании концерта. Известные хиты будут представлены в новом звучании.

Стоимость билета — от 3000 руб. (6+)

22 февраля в 19:30 на площадке Red Arena Дима Билан представит программу «Я просто люблю тебя». «Зрителей ждет новое шоу артиста: ультрасовременные световые, визуальные решения и технологии, эффектная сценография и хореография, мощный живой звук и, конечно, хиты артиста, ставшие символами целых поколений»,— сказано в аннотации.

Стоимость билета — от 5000 руб. (6+)

23 февраля в 19:00 в концертном центре «Сириус» пройдет концерт в честь Дня защитника Отечества. На сцену выйдет ансамбль Черноморского флота (ЧФ). Программу откроет вокально-хореографическая композиция «Счастливого плавания», в которой показаны первые шаги в жизни офицера, такие как выпуск из военного училища и первый офицерский бал. Тему продолжит несколько песен о море, флоте и городе-герое Севастополе. Во втором отделение концерта — номера из мировой и русской классики. В финале зрителей ждет танцевальное матросское «Яблочко».

Стоимость билета — от 5000 руб. (6+)

23 февраля в 19:00 в Зимнем театре состоится концерт Cuban Sax Quintet. Мероприятие пройдет в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств. Кубинский квинтет саксофонов в 2019 году стал обладателем Гран-при музыкальной премии Cubadisco в категории «Лучший инструментальный альбом». «Это уникальный музыкальный проект, представляющий собой потрясающее сочетание кубинской музыкальной традиции и духа современного джаза»,— сказано в описании.

Стоимость билета — от 3000 руб. (12+)

Какие спектакли посетить

20 февраля в 19:00 в Зимнем театре состоится китайский пластический спектакль «Цзяннань, написанный чернилами». Мероприятие пройдет в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств. Постановка основана на эстетике китайской живописи тушью (гохуа), изображающей поэтичные пейзажи региона Цзяннань.

Стоимость билета — от 2500 руб. (12+)

22 февраля в 19:00 в Зимнем театре также в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств пройдет гала-концерт солистов балета Большого театра, Мариинского театра, Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко. Режиссер — Николай Скорик.

Стоимость билета — от 7000 руб. (12+)

Что смотреть в кино

20, 21, 22 и 23 февраля в «Кино Море Молл», «City Stars (Адлер)», «Юбилейном» и «City Stars Олимп» покажут киноновинку «Король и Шут. Навсегда» (фэнтези, комедия, драма, приключения, музыка). «Панк-вселенной “Короля и Шута” грозит гибель. Сказочный мир рушится под поступью мертвецов, воскрешенных безумным Некромантом. Одолеть злодея не дано никому, кроме его создателей — друзей, разделенных смертью… Горшка и Князя»,— говорится в описании. Режиссер — Рустам Мосафир.

Стоимость билета — от 300 руб. (18+)

В «Кино Море Молл», «City Stars (Адлер)», «Юбилейном» и «City Stars Олимп» покажут киноновинку «Красавица» (приключения, драма, военный, история). В ролях: Слава Копейкин, Юлия Пересильд и Виктор Сухоруков. «Ленинград, зима 1941 года. После тяжелой контузии старшина Николай Светлов выписывается из госпиталя и распределяется в зоосад, где работники изо дня в день совершают тихий подвиг, спасая зверей от голодной смерти. Особое место в зоосаде занимает бегемотиха по имени Красавица. Поначалу старшина воспринимает службу в зоосаде как недоразумение и мечтает снова оказаться на фронте, но чем дольше он здесь находится, тем яснее осознает всю важность своей миссии. Через доброту и бескорыстную любовь к животным он и оставшиеся смотрители зоосада сохраняют тепло человеческих душ и дарят надежду на чудо всем жителям блокадного Ленинграда»,— сказано в аннотации. Режиссер — Антон Богданов.

Стоимость билета — от 300 руб. (12+)

Куда сходить еще

21 февраля в 20:00 на концертной площадке Red Buffet состоится стендап-концерт звезды шоу «Женский стендап» на ТНТ Маргариты Родиной.

Стоимость билета — от 599 руб. (18+)

23 февраля в 17:00 во дворце спорта «Большой» пройдет хоккейный матч «Сочи — ЦСКА».

Стоимость билета — от 800 руб. (0+)

