«Мастер и Маргарита», Линда и вселенная «КиШ»

В праздничные выходные жители и гости города-героя могут посмотреть интересные киноновинки, сходить всей семьей на спектакли, а также посетить концерт певицы Линды. Подробности о том, как разнообразить досуг — в афише «Ъ-Новороссийск».

Какой концерт посетить

21 февраля в 19:00 в концерт-холле Familia выступит певица Линда. Исполнительница известна среди любителей инди-музыки, а ее популярную песню «Ворона» хотя бы раз слышали поклонники музыки, уверяют организаторы концерта.

Стоимость билета — 2200 руб. (18+)

На что сходить в театр

20 и 21 февраля в 19:00 в городском дворце культуры Новороссийска пройдет спектакль «Забавные происшествия» режиссера Романа Пожидаева. Это комедия по мотивам рассказов писателя Михаила Зощенко в исполнении труппы «Живого театра».

Стоимость билета — 600 руб. (12+)

20 февраля в 19:00 в городском театре Новороссийска состоится драматический спектакль «Аккомпаниатор» о бедном молодом музыканте, который зарабатывает на жизнь, помогая пожилым людям. В главных ролях — Сергей Никоненко, Эра Зиганшина, Елена Проклова и Александр Алешкин.

Стоимость билета — от 1800 руб. (12+)

22 февраля в 18:00 в новороссийском гортеатре можно будет посетить спектакль «Мастер и Маргарита» по мотивам легендарного произведения Булгакова. Актеры Московского театра погрузят зрителей в атмосферу мистики и тайн.

Стоимость билета — от 1400 руб. (16+)

Что посмотреть в кино

В эти выходные на большом экране жители Новороссийска смогут посмотреть сразу несколько премьер, заслуживающих внимания. В прокат вышел фильм о группе «Король и Шут», новая комедия с Михаилом Галустяном и военно-драматический фильм «Красавица» со Славой Копейкиным и Юлией Пересильд в главных ролях.

Приключенческий музыкальный фильм «Король и Шут. Навсегда» может показаться интересным фанатам группы, а также любителям фантастики. Этот фильм — не биография легендарного объединения во главе с Алексеем Горшеневым, а сказочная история о полноценной панк-вселенной.

Стоимость билета — 300 руб. (18+)

«Красавица» — военный исторический фильм, события которого происходят в Ленинграде 1941 года. После контузии военнослужащий Николай Светлов распределяется в зоосад, где работники спасают животных от голодной смерти в условиях блокады. В центре сюжета — доброта и тепло человеческой души.

Стоимость билета — 300 руб. (12+)

В прокат вышел семейный фильм «Дополнительное время» о сводных братьях, играющих в одной хоккейной команде. Однажды парни оказываются в лаборатории отца, который придумал машину времени. Ребята переносятся в 1999 год и встречают будущего звездного хоккеиста Вадима Шипачева.

Стоимость билета — 300 руб. (6+)

Любители комедий могут сходить на сеанс фильма «Уволить Жору» с Михаилом Галустяном и Данилой Козловским в главных ролях. В центре сюжета — работник IT-компании и сотрудник агентства, получивший задание его уволить, но сделать это будет непросто.

Стоимость билета — 300 руб. (18+)

Куда сходить еще

22 февраля в 11:00 и 18:00 во дворце культуры пройдет шоу для всей семьи «Мастерская волшебника» с иллюзионистами Владимиром Чародеевым и Джоржем. Гости увидят трюки, фокусы и море сюрпризов.

Стоимость билета — от 600 руб. (6+)

