Плоды науки просятся на прилавок

Ускорение вовлечения интеллектуальной собственности (ИС) в оборот и ее превращение в экономический актив требуют от Белого дома комплексной системы регуляторных мер, показала стратегическая сессия, проведенная премьер-министром Михаилом Мишустиным 27 января. Важность проблемы обусловлена необходимостью создания в стране собственных научных и технологических решений в условиях растущей изоляции РФ от глобальной экономики, но пока де-факто государство предпринимает лишь точечные шаги по развитию рынка интеллектуальной собственности. Впрочем, как сообщили “Ъ” участники обсуждения, на стратсессии Минэкономики предложило ряд мер по структурной трансформации этой сферы, среди них — инициативы, касающиеся повышения эффективности налоговой льготы на НИОКР и развития кредитования под залог ИС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Правительство под руководством Михаила Мишустина обсудило на стратегической сессии системные меры по созданию в РФ полноценного рынка интеллектуальной собственности

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости Правительство под руководством Михаила Мишустина обсудило на стратегической сессии системные меры по созданию в РФ полноценного рынка интеллектуальной собственности

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Стратегическая сессия правительства 27 января была посвящена развитию в России сферы интеллектуальной собственности. Как отметил Михаил Мишустин, РФ важно обеспечить коммерциализацию интеллектуальных прав, «чтобы инициативы не ложились на полку, а оперативно внедрялись в жизнь и воплощались в качественную продукцию»; для этого реализуются «дорожные карты» по трансформации делового климата и национальной модели ведения бизнеса. Так, среди мер поддержки создания и оборота ИС — налоговые льготы (повышающий коэффициент 2 при учете расходов на НИОКР, возможность применения регионами режима «патентной коробки» — она «защищает» от налога на прибыль доходы компаний от ИС) и кредитование под залог интеллектуальной собственности.

Все эти инструменты дают реальные результаты, отметил премьер-министр. Так, к примеру, в 2025 году почти на треть увеличилось число заявок на регистрацию изобретений от индивидуальных предпринимателей, а число товарных знаков выросло на четверть, сообщил он, добавив, что этот тренд необходимо продолжить. Кроме того, нужно увеличить долю интеллектуальной собственности в инвестициях — за последние четыре года она уже составила 6%. Наращивание требуется для выполнения наццели по увеличению объема инвестиций в основной капитал не менее чем на 60% к 2030 году (по сравнению с 2020 годом).

Пока, однако, предпринимаемые государством шаги для развития оборота ИС довольно осторожны, в том числе в связи с нежеланием разрушать сложившиеся правила делового оборота. Необходимость же ускоренного импортозамещения требует структурной трансформации этой сферы.

Как рассказали “Ъ” участники обсуждения, ряд соответствующих предложений и был внесен на стратсессии Минэкономики. Одно из них — скорректировать действующий механизм сокращения налога на прибыль за счет НИОКР: в нынешнем его виде он непривлекателен для компаний — получить льготу можно лишь после завершения работ. Чтобы преференции имели эффект, Минэкономики предложило разрешить компаниям вычитать понесенные траты на НИОКР в текущих периодах без привязки к окончанию работ или их этапов, а за «бонусной» частью обращаться по завершении работ. Еще одна инициатива — возможность воспользоваться льготой в случае применения резерва предстоящих расходов, а размер резерва увеличить с 3% до 10% от выручки. Другой барьер для применения этой льготы — высокие требования к научной новизне разработки, хотя в условиях растущей изоляции РФ от глобальной экономики для развития технологий бизнесу нужны решения, которые будут помогать развивать продукты, услуги, процессы и производственные технологии, что не всегда требует «новизны для науки». Решению этой коллизии могло бы способствовать использование отдельного термина — «технологические инновации» (он предусмотрен законом о технологической политике) и определение критериев и рамок расходов на них в Налоговом кодексе и правительственных актах. На эти траты ведомство предложило также распространить повышенный коэффициент и разрешить списывать фактически понесенные затраты, не дожидаясь окончания проектов. При этом предполагается обязательное подтверждение результативности «технологических инноваций» — патентом или экспертизой фактического внедрения.

Еще одно предложение касается расширения программы кредитования малого и среднего бизнеса под залог прав на интеллектуальную собственность. Пока она реализуется только в трех регионах (Москве, Татарстане, Нижегородской области). Банки проявляют осторожность в отсутствие устоявшейся практики оценки нематериальных активов и возможных проблем с ликвидностью залога. Чтобы масштабировать программу, в ведомстве выступили с инициативой проработать идею создания инструмента, который позволит работать с дефолтными активами, в том числе подумать об источнике финансирования. Такое кредитование потребует дальнейшего развития рынка интеллектуальных прав, в том числе в части создания сервиса сбора сведений о размерах платежей в связи с распоряжением по договору исключительным правом и механизма выкупа залоговых активов в виде объектов интеллектуальной собственности у банков в случае дефолта заемщика и их последующей реализации, отметил один из собеседников “Ъ”.

Венера Петрова