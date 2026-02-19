Трамп объявил о планах усилить роль ООН при помощи «Совета мира»

Администрация США намерена тесно сотрудничать с ООН и раскрыть ее потенциал «под присмотром "Совета мира"», заявил президент Дональд Трамп на первом заседании структуры в Вашингтоне.

Фото: Mark Schiefelbein / AP Дональд Трамп

Фото: Mark Schiefelbein / AP

«Мы собираемся очень тесно сотрудничать с Организацией Объединенных Наций […] Совет мира будет почти что присматривать за Организацией Объединенных Наций и следить за тем, чтобы она функционировала должным образом»,— сказал господин Трамп (цитата по ТАСС).

Дональд Трамп сообщил о планах оказать ООН финансовую поддержку и модернизировать инфраструктуру организации. По его оценке, при должном содействии и контроле ООН должна стать более сильным инструментом международной политики.

Первое заседание «Совета мира» открылось сегодня в Вашингтоне. 15 февраля господин Трамп заявлял, что на мероприятии участники объявят о выделении $5 млрд на восстановление сектора Газа и гуманитарную помощь его жителям. Устав «Совета мира» в январе подписали 20 стран. Структура создавалась для контроля за обстановкой в секторе Газа, затем Дональд Трамп расширил ее мандат для урегулирования конфликтов в других регионах. Приглашение присоединиться получили 58 государств, включая Россию.