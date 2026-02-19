В Вашингтоне началось заседание «Совета мира» Трампа

Президент США Дональд Трамп открыл первое заседание «Совета мира» в Вашингтоне. Трансляция идет на YouTube-канале Белого дома. Глава государства заявлял, что на мероприятии участники организации объявят о выделении $5 млрд на восстановление сектора Газа и гуманитарную помощь жителям анклава.

Президент Дональд Трамп выступает на первом заседании «Совета мира»

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Президент Дональд Трамп выступает на первом заседании «Совета мира»

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

На встрече выступят в том числе госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента Стив Уиткофф, предприниматель Джаред Кушнер, постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц, передает The Hill.

Среди стран-участниц «Совета мира» к мероприятию присоединились в том числе представители Армении, Азербайджана, Казахстана, Аргентины, Узбекистана, Саудовской Аравии, Турции, ОАЭ, Венгрии, Индонезии, Пакистана и Катара.

Устав «Совета мира» подписали 20 стран в январе. Изначально организация разрабатывалась для контроля за обстановкой в секторе Газа, однако позже Дональд Трамп расширил полномочия структуры для урегулирования конфликтов и в других регионах. Приглашение войти в «Совет мира» получили 58 стран, включая Россию.