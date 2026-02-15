Трамп: участники «Совета мира» выделят $5 млрд на восстановление Газы

Участники «Совета мира» на заседании 19 февраля объявят о выделении $5 млрд на восстановление сектора Газа и гуманитарную помощь жителям анклава. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

По словам американского президента, члены «Совета мира» направят тысячи людей для работы в «международных стабилизационных силах» и полиции в Газе. «Очень важно, чтобы "Хамас" подтвердил свою приверженность полной и немедленной демилитаризации»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

«"Совет мира" обладает неограниченным потенциалом. "Совет мира" станет самым влиятельным международным органом в истории, и для меня большая честь быть его председателем»,— заявил господин Трамп.

Устав «Совета мира» подписали 20 стран в январе. Изначально организация разрабатывалась для контроля за обстановкой в секторе Газа, однако позже Дональд Трамп расширил полномочия структуры для урегулирования конфликтов и в других регионах. Приглашение войти в «Совет мира» получили 58 стран, включая Россию.

