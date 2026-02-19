СКР возбудил дело после обрушения крыши цеха «Моторинвеста» в Липецкой области

Следственный комитет возбудил уголовное дело после обрушения крыши цеха «Моторинвеста» в Липецкой области. Расследование проводят по статье о нарушении требований охраны труда. Об этом сообщили в пресс-службе управления ведомства по региону.

Правоохранители уточняют информацию о пострадавших. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, они устанавливают ответственных за безопасность на предприятии.

Обрушение в цеху «Моторинвеста» произошло сегодня утром. По информации губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, из-под завалов спасли шестерых человек. Предварительно, причиной обрушения стало скопление снега на крыше.

Никита Черненко