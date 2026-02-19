В Липецкой области обрушилась крыша одного из цехов «Моторинвеста»

В Краснинском округе Липецкой области обрушилась крыша одного из цехов на предприятии «Моторинвест». Предварительно, под завалами могут находиться люди, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале.

На место ЧП направили спасательные службы. Глава округа Сергей Поляков организовал работу оперштаба по ликвидации последствий обрушения.

Завод «Моторинвест» запустили в 2014 году. С момента запуска на предприятии велась сборка Great Wall Hover. В 2017-2019 годах — кроссовера Changan CS35. С 2022 года под маркой Evolute («Эволют») ведется сборка электромобилей китайской компании Dongfeng.