Машина-шпион

Современные автомобили — почти то же самое, что смартфоны, только на колесах. Они оснащаются GPS, сим-картами, Bluetooth, Wi-Fi, камерами, микрофонами, лидарами. Благодаря таким системам машина узнает всё: куда ездит владелец, с кем говорит и даже что видит за рулем. А теперь представьте, что эта информация уходит кому-то без вашего согласия.

По информации газеты Haaretz, как минимум три израильские компании — Toka, Rayzone и Ateros — создали технологию автомобильной разведки CARINT (сокращенно от «Car Intelligence»). Это одобренные министерством обороны Израиля инструменты для спецслужб. К примеру, Toka принадлежит софт, который отслеживает перемещения, дистанционно подключаясь к встроенным в машине микрофонам и камерам. А вендор Rayzone собирает данные из открытых источников. Так, через Bluetooth, Wi-Fi и сим-карты он определяет локацию машины. А затем ИИ-инструменты сопоставляют эту информацию с email-адресом и соцсетями автовладельца и устанавливают его персональные шаблоны передвижения.

При этом возможности технологии CARINT усилились за счет разработок компаний Ateros и Netline. Одна из таких использует сведения, полученные через датчики давления в шинах, ведь у каждого есть уникальный ID — комбинация цифр для идентификации, вроде серии и номера паспорта гражданина. Также инженеры представили портативный сканер Onyx. Он собирает информацию с датчиков связи и телеметрии, фиксируя сигнал на расстоянии. В результате построить профиль поездок автомобиля можно без прямого доступа к нему.

CARINT одобрен минобороны Израиля для экспорта. Хотя представители компании Toka утверждают, что свое решение больше не продают. В России же есть ФЗ-152: согласно документу, для обработки персональных данных человека, включая локацию, требуется получить его согласие. Но особенность израильской технологии в том, что она использует открытые, общедоступные источники, поэтому никакие разрешения ей не нужны.

Александр Леви