За год в Краснодаре на машинах «Ситидрайва» проехали почти 10 млн километров

В 2025 году пользователи сервиса каршеринга «Ситидрайв» в Краснодаре совершили около полумиллиона поездок общей протяженностью 9,5 млн км. Средний чек составил 710 руб., при этом самым популярным тарифом оказался минутный, рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе сервиса.

Сервис провел внутреннее исследование того, как пользователи называют свои наиболее частые маршруты. Оказалось, что 80% присваивают точкам стандартные наименования: «дом», «работа», «спортзал», «детский сад». Оставшиеся 20% используют персонализированные названия, которые аналитики разделили на три категории. Первая — уменьшительно-ласкательные и персональные имена (40%), например «Дианочка моя любимая», «Роднуля», «Дом кудряшки». Вторая группа (30%) связана с животными и милыми прозвищами: «Кискин дом», «Меткий гусь», «Лисий нос». Третья категория (30%) включает ироничные, бытовые и гастрономические названия, такие как «Кокос», «Говядина», «Пятиэтажка», «Место встречи изменить нельзя».

Опция «Любимый адрес» была запущена в марте 2023 года. С 14 февраля 2026 года пользователи могут указать сразу два «Любимых адреса».

Вячеслав Рыжков