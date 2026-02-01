В Ленобласти увеличили выплату за заключение контракта с Минобороны до 3 млн рублей

Гарантированная выплата гражданам, заключившим контракт с Министерством обороны РФ о прохождении службы в зоне СВО в Ленинградской области, увеличилась до 3 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В эту сумму входит федеральная выплата в размере 400 тыс. рублей, а также две региональные выплаты: фиксированная — 2,15 млн рублей (ранее она составляла 2 млн рублей) — и индексируемая — 450 тыс. рублей с возможностью обмена на земельный сертификат или участок по окончании военной службы.

В январе в Санкт-Петербурге повысили региональную единовременную выплату заключившим контракт с Минобороны с 2,1 млн рублей до 2,6 млн рублей. Таким образом, отправляющиеся в зону СВО петербуржцы также получают из федерального и регионального бюджетов 3 млн рублей.

Артемий Чулков