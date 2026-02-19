Эксперт: в Новороссийске могут повыситься цены на бензин

За прошедшую неделю оптово-отпускные и розничные цены на топливо в Новороссийске снизились от 0,04% до 0,41%, о чем свидетельствуют результаты мониторинга городского управления экономического развития, опубликованные на сайте администрации. Как сообщил «Ъ-Новороссийск» доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко, понижение цен может являться локальной коррекцией перед постепенным ростом.

Согласно данным управления экономического развития Новороссийска, бензин с октановым числом АИ-92 за неделю подешевел на 0,39% с 63,43 руб/л до 63,19 руб/л. АИ-95 снизился в цене на 0,41%: 9 февраля литр бензина стоил 70,24 руб., а 16 февраля специалисты зафиксировали стоимость литра на уровне 69,95 руб. Меньше всего изменилась стоимость на дизельное топливо, снижение составило 0,04% (с 73,41 руб/л до 73,38 руб/л за неделю). Розничная и оптово-отпускная цена на сжиженный углеводородный газ осталась прежней — 32,53 руб/л.

Стоимость топлива в Новороссийске снижалась и в начале 2026 года. На 19 января цена бензина АИ-92 уменьшилась на 4,3% с 66,26 руб/л до 63,41 руб/л, а АИ-95 подешевел на 3,34%. 12 января цена за литр бензина с октановым числом АИ-95 составляла 72,65 руб., 19 января она снизилась до 70,22 руб/л.

«Стоит отметить, что 6 февраля биржевая стоимость бензина за неделю снизилась на 1,2-1,8% после того, как Правительство РФ разрешило производителям его прямой экспорт, по данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Сегодня на стоимость нефтепродуктов влияют общий уровень инфляции, курс рубля, конъюнктура на рынке нефти, состояние экономики РФ и действия регулятора. Специалисты пока расходятся в оценках относительно динамики цен на заправках в 2026 году. От колебаний на уровне инфляции, а также отмечается влияния геополитического фактора»,— отметил Петр Щербаченко в диалоге с «Ъ-Новороссийск».

В Новороссийске, по словам эксперта, в ближайшее время можно ожидать рост цен на топливо. Он предположил, что стоимость бензина в городе постепенно достигнет среднего уровня по стране.

«Ситуацию Новороссийска со снижением цен на бензин можно охарактеризовать как локальную коррекцию, в дальнейшем, скорее всего, в городе будет наблюдаться постепенный рост цен, догоняя в цены в среднем по России»,— подытожил Петр Щербаченко.

Кристина Мельникова