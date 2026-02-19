Число занимающихся спортом россиян решили увеличить до 90 млн к 2030 году

Глава Минспорта Михаил Дегтярев рассказал «Деньгам», что ключевая цель всех проектов министерства в сфере популяризации массового спорта — вовлечь россиян в регулярную физическую активность. Сейчас спортом и физкультурой в стране занимаются более 80 млн человек. Минспорт планирует, что к 2030 году их число превысит 90 млн.

В частности, 1,8 млрд руб. в год выделено на массовые спортивные мероприятия, в том числе комплекс ГТО, «Лыжня России», «Кросс нации», «Золотая шайба», «Кожаный мяч». Еще около 900 млн руб. ежегодно заложено на программу «Земский тренер», которая способствует привлечению специалистов в малые населенные пункты. В общей сложности до конца 2028 года на реализацию программы предусмотрено 2,73 млрд руб.

Подробности — в интервью с министром.