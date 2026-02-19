За 2025 год стоимость жилья в Крыму выросла на 25%

За минувший год стоимость жилья в Крыму выросла на 24,8%. Об этом «Ъ-Кубань» рассказала руководитель департамента аналитики и консалтинга компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Чегодаева. По ее словам, особенно сильно цена квадратных метров в Крыму увеличилась в премиальном сегменте — на 28%. В комфорт-классе прирост составил 20%.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным госпожи Чегодаевой, по итогам 2025 года средняя цена квадратного метра на рынке недвижимости Крыма составила 288,3 тыс. руб.: в массовом сегменте — в среднем 157 тыс. руб., в бизнес-классе — 290,8 тыс. руб., в премиум-классе — 453,6 тыс. руб., в элитном сегменте — 593 тыс. руб.

Она также отмечает, что средневзвешенная стоимость апартаментов сегодня в 1,7 раза больше, чем квартир: 401,4 тыс. руб. за кв. м и 236,8 тыс. руб. соответственно. При этом на долю апартаментов на этом рынке приходится больше трети предложения, сообщает эксперт.

Гендиректор ГК «Развитие» Сергей Гончаров констатирует, что в Крыму популярность набирают однокомнатные квартиры и студии — они занимают 41 и 14% продаж соответственно. «Довольно высоким остается спрос и на апартаменты — 24,6% в общей доле продаж. Заметно выросла и стоимость апартаментов. Медианная цена за квадратный метр в 2025 году достигла 410,4 тыс. руб. (+22% за год), а средняя сумма договора выросла до 15,8 млн руб., что на 25,4% выше, чем годом ранее»,— рассказывает господин Гончаров.

Коммерческий директор ГК «Монолит» Виталий Суханов называет среднюю стоимость квадратного метра в массовом сегменте жилья в Крыму от 130 тыс. до 135 тыс. руб. — в экономклассе и от 165 тыс. до 175 тыс. руб. — в комфорт-классе. В курортном сегменте, по словам господина Суханова, цена за квадратный метр варьируется от 240 тыс. до 250 тыс. руб. «За год рост стоимости в экономклассе составил 20–22%, в комфорт-классе — 4–6%, а в рекреации — 2–3%»,— говорит участник рынка.

Дмитрий Михеенко