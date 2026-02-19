Внеофисный планктон

Краснодарский край вошел в тройку лидеров среди регионов России по объему предложений удаленной работы в 2025 году. Как сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе hh.ru, на регион пришлось более 43 тыс. вакансий, что составляет 5% от общероссийского показателя. Эксперты связывают популярность дистанционного формата занятости с гибким графиком, экономией времени и дорожных расходов, а также с возможностью трудоустраиваться в крупные компании за пределами своего места жительства. Компании же за счет этого оптимизируют расходы на офисные площади и коммунальные услуги. Однако такой формат работы подходит не всем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Кубань заняла третье место в России по количеству предложений удаленной работы в 2025 году. Согласно информации hh.ru, на регион пришлось 5% всех вакансий — свыше 43 тыс. предложений от работодателей. Лидером рейтинга стала Москва с показателем свыше 230 тыс. вакансий (25%), на втором месте — Санкт-Петербург с более чем 60 тыс. предложений (6%).

Анализ отраслевого распределения вакансий демонстрирует явное лидерство технологического сектора. Компании IT-сектора предложили 49% всех дистанционных позиций, сфера телекоммуникаций — 27%. Организации, предоставляющие услуги населению, и финансовый сектор заняли по 9% рынка соответственно.

В профессиональном разрезе наибольший спрос сохраняется на операторов колл-центров и специалистов контактных центров — 19,3 тыс. вакансий (44% от общего объема). Для менеджеров по продажам и работе с клиентами было открыто 7,4 тыс. позиций (17%), маркетологи и интернет-маркетологи получили 1,4 тыс. предложений (3%), а специалисты технической поддержки — 1,2 тыс. вакансий (3%).

Директор hh.ru Юг и ЦФО Марина Качанова отмечает, что российский рынок труда перешел к избирательной модели применения удаленного формата. По данным опроса более 230 работодателей, проведенного аналитиками сервиса в 2025 году, свыше 74% респондентов придерживаются гибкой позиции и принимают решение исходя из задач и уровня самостоятельности сотрудника.

Кроме того, о готовности переводить отдельные категории работников на дистанционный формат заявили 38% компаний, тогда как негативно к «удаленке» относятся лишь 26% опрошенных. По словам госпожи Качановой, это свидетельствует о том, что удаленная занятость перестала быть универсальной корпоративной нормой и стала точечным инструментом управления и привлечения кадров.

«Наше исследование показывает, что удаленный формат прочно вошел в практику российского бизнеса, но его применение стало более взвешенным и осмысленным. Работодатели научились ценить его преимущества для привлечения и удержания талантов, но также ясно осознают сопутствующие риски для корпоративной культуры и управления. Будущее — за гибкими гибридными моделями, где решение о месте работы принимается индивидуально, исходя из задач бизнеса, специфики роли и уровня зрелости сотрудника»,— констатирует эксперт.

Региональный представитель «Авито Работы» в ЮФО Дмитрий Телегин уточняет: пик популярности дистанционки в России пришелся на пандемию, а сегодня компании чаще отдают предпочтение гибридному формату. Среди преимуществ такого выбора — экономия времени и средств, расширение географии найма и оптимизация офисных расходов; а в числе рисков — сложности с контролем, онбордингом и поддержанием командной коммуникации.

«Гибрид, когда работа из дома чередуется с работой в офисе — это компромиссное решение, которое устраивает сторонников и противников “удаленки”, и важное преимущество для соискателей офисного сегмента. Компании за счет удаленного графика оптимизируют расходы на офисные площади и коммунальные услуги, могут нанимать специалистов из других регионов, повышают лояльность сотрудников»,— заявил господин Телегин.

Руководитель краснодарского офиса агентства по подбору управленческого персонала Avanta Consulting Марина Резник считает, что дистанционный формат стал конкурентным преимуществом работодателей в Краснодарском крае. По ее словам, компании вынуждены учитывать запрос на гибкость, чтобы удерживать квалифицированных сотрудников.

«За последние несколько лет отношение работодателей к удаленке кардинально изменилось. Работодатели научились методам системного контроля, произошел сдвиг от контроля процесса к оценке результата. Преодолели искушение внедрять тотальный контроль через трекеры времени и ежедневные отчеты с хронометражем»,— комментирует эксперт.

По мнению директора по продукту AI-платформы «Стахановец» Карины Остроносовой, для ряда категорий персонала удаленная работа уже стала рыночным стандартом, а работодатели, настаивающие исключительно на офисе, сужают воронку подбора и теряют часть кандидатов.

«Уровень зарплат на Кубани ниже московского при сопоставимой стоимости жизни в крупных городах региона. Работодатели, предлагающие только офис, объективно теряют доступ к кандидатам из пригородов и специалистам, ориентированным на федеральный рынок труда. Удаленный и гибридный форматы позволяют расширить воронку подбора и удерживать сотрудников, для которых ежедневная дорога в офис является критическим фактором»,— считает госпожа Остроносова.

Основатель бутикового PR-агентства «Знать» Александра Авдеева обращает внимание на обратную сторону удаленного формата. По ее словам, дистант не всегда комфортен для сотрудника, особенно на старте карьеры.

«Дом традиционно ассоциируется с отдыхом, и перестроиться на рабочий режим бывает сложно, особенно если нет оборудованного рабочего места. Не у всех есть отдельный кабинет или стол, который ассоциируется исключительно с работой, как это было, например, в школьные годы. В итоге оптимальный формат работы формируется через опыт. Только попробовав разные варианты и определившись со своей профессиональной траекторией, человек может действительно понять, что именно подходит ему и позволяет работать максимально эффективно», — приходит к выводу эксперт.

Основатель Института Адаптивного Интеллекта, психолог Валерий Гут уверен, что выбор удаленной работы обусловлен глубинными психологическими механизмами. По его словам, к такому формату тяготеют люди с внутренним контролем, которым важно чувствовать себя авторами своей жизни, а не «винтиком» в чужой системе. Кроме того, удаленка позволяет защитить психику от перегрузки в условиях высокой тревожности. По данным аналитического центра НАФИ, около 70% россиян эмоционально не справляются с происходящим. Особенно чувствительны к этому зумеры, которые мыслят проектами и не видят смысла держаться за офисный стул в мире, где все меняется со скоростью света.

Нурий Бзасежев