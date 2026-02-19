Дегтярев: в России остановили процесс самоизоляции отечественного спорта

В России удалось остановить процесс самоизоляции спорта, запущенный после решений международных институтов по введению санкций в отношении атлетов. Об этом сообщил «Ъ» министр спорта России, председатель Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев.

«К 2024 году среди спортивных функционеров сформировалось устойчивое стремление к самоизоляции. Дескать, МОК, международные федерации вводят ограничения, и ... нужно идти альтернативным путем: в пику традиционным чемпионатам мира, Европы, Олимпийским играм проводить альтернативные международные соревнования», — сказал господин Дегтярев.

Он подчеркнул, что «мы этот процесс остановили», так как подобная тенденция создавала «реальные риски для конкурентоспособности нашего спорта».

«Не могут спортсмены развиваться в изоляции, им нужны состязания с другими сильнейшими в мире атлетами, которые собираются не на альтернативных турнирах, а на Олимпийских играх, на чемпионатах мира и континента», — добавил министр. Он подчеркнул, что именно победы на международных состязаниях делают спортсменов звездами национального масштаба.

