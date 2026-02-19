Экс-глава Советского района Исаев остался на свободе со штрафом 11 млн рублей

В Нижнем Новгороде завершили судебные процессы в отношении бывшего главы Советского района Нижнего Новгорода Владимира Исаева. Бывший чиновник остался на свободе, но заплатит в доход государства 11 млн руб.

Бывший глава Советского района Нижнего Новгорода Владимир Исаев

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Бывший глава Советского района Нижнего Новгорода Владимир Исаев

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Он был главой района с 2017 года и уволился 1 июня 2020 года после обысков в администрации. В августе того же года в отношении экс-главы возбудили уголовное дело о превышении полномочий и получении взятки размером 260 тыс. руб. от одного из торговцев. Расследование завершили в апреле 2022 года, тогда Владимира Исаева обвинили в семи эпизодах взяток (ст. 290 УК РФ) на сумму уже более 1 млн руб. Также ему инкриминировали превышение полномочий (ст. 286 УК РФ).

Первый раз дело поступило в суд в апреле 2022 года, но в декабре того же года Советский райсуд вернул его прокурору.

В апреле 2024 года суд начал повторное рассмотрение и в мае 2025 года приговорил Владимира Исаева к восьми годам колонии строгого режима, 1,08 млн руб. штрафа, а также на восемь лет запретил занимать должности в органах местного самоуправления. Бывшего чиновника взяли под стражу в зале суда. При этом суд освободил его от наказания по ч. 1 ст. 286 УК РФ в связи с истечением сроков давности.

Но уже в июле 2025 года по апелляционной жалобе защиты областной суд решил отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение. Тогда Владимира Исаева освободили из-под стражи.

В конце декабря 2025 года в областном суде рассмотрели апелляционную жалобу прокурора на тот же приговор, и было вынесено новое решение. По всем эпизодам суд смягчил наказание до штрафов и запрета занимать определенные должности.

В итоге Владимира Исаева приговорили к 11 млн руб. штрафа с лишением права на семь лет занимать должности в органах МСУ, связанные с организационно-распорядительными полномочиями, и лишением классного чина «Действительный муниципальный советник I класса».

Поступившее на новое рассмотрение уголовное дело в Советский райсуд в конце января 2026 года было прекращено.

Галина Шамберина