Дело об имуществе экс-замглавы суда Кубани рассмотрят в закрытом режиме
Ленинский районный суд Краснодара определил рассмотрение дела об обращении в доход государства имущества бывшего заместителя председателя Краснодарского краевого суда Игоря Николайчука в закрытом режиме. Об этом сообщает ТАСС.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Суд удовлетворил соответствующее ходатайство прокуратуры по гражданскому делу, которое касается не только Игоря Николайчука, но и других лиц. Прокуратура обосновала необходимость закрытых слушаний несколькими факторами. В процессе планируется рассмотрение вопросов, связанных со служебной деятельностью отставного судьи. Среди участников дела также фигурирует действующая судья.
Кроме того, в ходе разбирательства будут изучаться доходы ответчиков и третьих лиц. Процесс затронет информацию, составляющую коммерческую и налоговую тайну.