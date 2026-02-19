Нижегородский мэр рассказал о превышении нормы снега в феврале в полтора раза

С начала февраля в Нижнем Новгороде выпало 153% от месячной нормы осадков, рассказал мэр Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале. За 18 дней последнего месяца зимы с городских улиц вывезли 340 тыс. куб. м снега.

По данным мэрии, за неполный сезон рабочие убрали 1,4 млн куб. м снега — втрое больше, чем за всю прошлую зиму. Ее нижегородские дорожники вспоминают с тоской, написал мэр. «Люди работают круглыми сутками, постоянные метели каждый раз сводят на нет результаты тяжелейшего труда, так что их можно понять»,— добавил он.

Ближайший снегопад ожидается в Нижнем Новгороде 20 февраля. «Прогноз говорит, что у нас возможно выпадение 13 см снега, но мы, по опыту, ждем больше»,— сказал Юрий Шалабаев.

Как писал «Ъ-Приволжье», в январе в городе выпало 211% от месячной нормы. В конце месяца мэрия выделила на уборку снега 40,3 млн руб. из резервного фонда и в середине февраля добавила оттуда еще 32,7 млн руб.

Елена Ковалева