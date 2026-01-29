С начала января в Нижнем Новгороде выпало 211% от месячной нормы осадков

В Нижнем Новгороде за январь выпало 211% от месячной нормы снега. При норме осадков 50 мм в городе уже выпало 105 мм снега. Как сообщили в мэрии, на улицах города работает более 1,4 тыс. единиц техники и 4 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

В частности, к уборке снега привлекли почти тысячу сотрудников нижегородской мэрии, администраций районов и подведомственных учреждений.

В городском департаменте транспорта напомнили о санкциях за парковку автомобилей в несанкционированных местах. Штраф за создание помех для движения трамваев составляет 2 тыс. руб., компенсация за рублей, за эвакуацию автомобиля — 2,5 тыс. руб.

Андрей Репин