Нижегородская мэрия выделила еще 32,7 млн рублей на уборку снега

Из резервного фонда администрации Нижнего Новгорода выделено еще 32,7 млн руб. на ликвидацию снежных заносов и гололедицы на автодорогах. Постановление подписано 16 февраля.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Из указанной суммы 25 млн руб. получит МБУ «РЭД», остальные 7,7 млн руб. — МБУ «Дорожник».

В конце января для ликвидации последствий снегопадов мэрия выделила из резервного фонда 40,3 млн руб. Таким образом, всего уже выделено 73 млн руб.

Галина Шамберина