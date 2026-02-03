Нижегородская мэрия выделила из резервного фонда 40 млн рублей на уборку снега

Администрация Нижнего Новгорода выделила из своего резервного фонда 40,3 млн руб. для финансирования непредвиденных расходов по ликвидации снежных заносов и гололедицы на городских автодорогах. Документ от 30 января 2026 года опубликован на сайте мэрии.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Больше всего средств получит администрация Автозаводского района — 5 млн руб. По 4 млн руб. выделено Канавинскому, Нижегородскому, Приокскому и Советскому районам. 3 млн руб. — Сормовскому району, 2,5 млн руб. — Ленинскому, 1,5 млн руб. — Московскому.

Среди муниципальных учреждений больше всего средств выделено МБУ «Центр» — 4 млн руб. По 3 млн руб. получат МБУ «РЭД» и МБУ «Дорожник». 2 млн руб. выделено МКУ «Дороги», которое обслуживает Кстовский район. 300 тыс. руб. получит МБУ «Ока», которое обслуживает Новинский сельсовет.

Ранее мэр Юрий Шалабаев сообщал, что январь 2026 года стал в Нижнем Новгороде самым снежным за последние 145 лет.

Галина Шамберина