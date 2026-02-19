Как сделка Индии и США по поставкам нефти скажется на российском рынке и нужно ли к этому готовиться

Конец «комфортного» партнерства: выиграет ли Россия битву за индийскую нефть.

Фото: freepik.com

Сделка Индии и США на полтриллиона долларов должна была похоронить российский нефтяной экспорт. Но первая же реакция Нью-Дели и Москвы показала: Вашингтон поторопился с победой. Эксперт Наталия Иванова, директор нефтехимической компании Напор, рассказал, почему индийские НПЗ не спешат разрывать контракты с РФ и во что на самом деле выльется для России эта «дипломатическая многоходовка».

В начале февраля 2026 года информационное пространство взорвали новости о сделке между США и Индией. Ключевое условие Вашингтона, отказ Нью-Дели от российской нефти, казалось, ставило крест на многомиллиардном сотрудничестве. Взамен Индия получила отмену 25-процентных пошлин и доступ к пакету на 500 млрд долларов. Но заявления российского посла, сделанные всего через несколько дней после объявления о сделке, заставляют посмотреть на ситуацию по-другому.

Контраст заявлений и реальности

Первые новости создавали ощущение катастрофы: СМИ писали, что индийские НПЗ отказываются от мартовских и апрельских поставок из РФ. Но уже через несколько дней российский посол в Индии Денис Алипов заявил, что, несмотря на снижение объемов в декабре-январе до 1,2 млн баррелей в сутки, Россия остается крупнейшим поставщиком нефти для Индии.

«Эта цифра критически важна. Она означает, что даже после введения санкций и на фоне переговоров с США, российская нефть продолжает доминировать на индийском рынке. Более того, сам Дональд Трамп позже признал, что Индия продолжает закупки, пусть и «совсем немного». А индийские НПЗ, по данным Bloomberg, после «неспокойных выходных» так и не получили из Нью-Дели официальных указаний полностью сворачивать сотрудничество с Москвой», — объясняет эксперт.

Условия сделки и двойная игра Дели

Суть сделки остается прежней: Вашингтон отменил пошлины, а Индия обязалась закупить американских товаров на $500 млрд за пять лет, включая энергоносители, самолеты и чипы. Но жесткое условие о возврате пошлин в случае возобновления импорта российской нефти никуда не делось.

Как совместить эти жесткие требования с попытками сохранить лидерство России? Ответ — в дипломатической стратегии Индии, которую озвучил глава МИД Джайшанкар в Мюнхене 15 февраля. На вопрос о потере стратегической автономии он заявил: «Мы можем это делать и всегда делали». По его словам, компании сами оценивают доступность, риски и стоимость ресурсов.

«Индия играет сложную многоходовку. Для США дает политическое обещание, получает колоссальные преференции и доступ к технологиям. Для России: де-факто продолжает закупки, ссылаясь на «рыночную целесообразность» и выгоду для своих НПЗ от наших скидок. Ну а для всего мира, Индия демонстрирует независимый внешнеполитический курс», — отмечает специалист.

Реальные последствия для России: от паники к прагматизму

С учетом слов посла Алипова, сценарий «мгновенной потери рынка» отменяется. Риски сохраняются, но приобретают другой характер:

Снижение, но не обвал. Объемы, скорее всего, будут «ситуативно снижаться», как это было в декабре-январе. Индия будет балансировать, сокращая закупки в периоды обострения внимания США, но не отказываясь от выгодного сырья полностью.

Давление на цену и условия. Главная угроза теперь не в физическом уходе Индии, а в ухудшении условий торговли. Чтобы удержать статус «крупнейшего поставщика», России, вероятно, придется предоставлять еще большие скидки, сохраняя выгоду для индийских НПЗ, о которой говорит посол Алипов. Индия будет использовать сделку с США как рычаг для торга с Москвой.

Усиление конкуренции с США. Американская нефть становится реальным, а не гипотетическим конкурентом. Однако она дороже российской, и Индия вряд ли заменит ею все наши объемы. Скорее, США займут нишу прироста спроса или компенсации сезонных колебаний.

Политическая напряженность. США будут постоянно давить на Индию, требуя доказательств отказа. Москве нужно быть готовой к тому, что любые данные о наших поставках будут использоваться для атак на Нью-Дели.

Что делать Москве: стратегия удержания

Готовиться к такому сценарию, по словам эксперта, нужно, но без паники, делая ставку на экономическую прагматичность индийских партнеров.

Сохранять ценовую привлекательность. Наш главный козырь — дисконт. Пока индийские НПЗ экономят миллиарды, покупая нашу нефть, полностью порвать отношения будет крайне сложно. Это и есть «очевидная выгода», о которой говорит посол.

Работать с «лазейками». Заявление МИД Индии в Мюнхене о том, что компании оценивают риски, — это сигнал Москве. Нужно создавать такие логистические и платежные схемы, которые минимизируют эти риски для индийского бизнеса, делая сотрудничество менее токсичным под прицелом санкций.

Не сжигать мосты. Резкая критика Индии за «предательство» контрпродуктивна. Москва официально устами посла заявляет, что исходит из сохранения статуса поставщика. Это правильная линия, которая дает Дели пространство для маневра.

Диверсификация как рутина. Укрепление связей с Китаем, выход на новые рынки Африки и Азии — это не реакция на кризис, а постоянная необходимость для снижения зависимости от одного покупателя, даже самого лояльного.

«Сделка Индии и США — серьезный вызов, но не фатальный удар. России удается удерживать позиции крупнейшего поставщика благодаря экономической логике. Но период «комфортного» партнерства закончился. Наступает время жесткого торга, где место под солнцем (и в индийских портах) придется отстаивать каждый месяц, доказывая, что наша нефть не просто дешевле, а еще и достаточно безопасна для тех, кто умеет играть по-крупному», — резюмирует эксперт.