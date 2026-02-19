Посол США опроверг задержание Такера Карлсона в Израиле

Посол США в Израиле Майк Хакаби заявил, что американский журналист Такер Карлсон прошел в аэропорту Тель-Авива стандартную процедуру проверки. Сам журналист накануне заявил о своем задержании.

По словам господина Хакаби, у каждого, кто въезжает или выезжает из Израиля, проверяют паспорт и «задают стандартные вопросы». Дипломат заверил, что даже с его дипломатическим паспортом не удается избежать этой процедуры.

«Как подтвердили посольство США в Израиле и Управление аэропортов Израиля, Такеру пришлось пройти проверку паспорта и ответить на те же вопросы службы безопасности, что и всем»,— сообщил посол в соцсети X.

Такер Карлсон прилетал в Тель-Авив, чтобы взять интервью у Майка Хакаби. 18 февраля журналист заявил, что после интервью его на время задержали. В американском посольстве сказали, что к господину Такеру «отнеслись так же благосклонно, как и к любому другому посетителю Израиля».