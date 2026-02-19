Израиль прокомментировал жалобу Такера Карлсона на задержание в Тель-Авиве

Посольство США в Израиле не подтвердило информацию о задержании в Тель-Авиве американского журналиста Такера Карлсона. Тот накануне сообщил, что был задержан после интервью с послом США.

Представитель посольства заверил, что журналисту на паспортном контроле задали те же вопросы, которые получают другие люди при въезде и выезде из страны. «Неверно утверждать, что Израиль собирался пустить Такера в страну только для интервью... И к Такеру отнеслись так же благосклонно, как и к любому другому посетителю Израиля»,— добавили в диппредставительстве (цитата по Daily Mail).

Такер Карлсон прилетал в Тель-Авив, чтобы взять интервью у посла США в Израиле Майка Хакаби. 18 февраля журналист сообщил, что он и его сотрудник были на время задержаны в Израиле. Позднее их отпустили, они уже покинули страну.