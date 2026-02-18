Такер Карлсон сообщил о своем задержании в Израиле

Журналист Такер Карлсон сообщил, что он и его сотрудник были на время задержаны в Израиле. Позднее их отпустили, они покинули страну.

«Мужчины, представившиеся сотрудниками службы безопасности аэропорта, забрали наши паспорта, отвели нашего исполнительного продюсера в отдельную комнату, а затем потребовали рассказать, о чем мы говорили с послом Хакаби»,— сказал Такер Карлсон изданию Daily Mail.

Такер Карлсон прилетал в Тель-Авив, чтобы взять интервью у посла США в Израиле Майка Хакаби. Ранее между ними произошел публичный спор. Господина Карлсона обвиняли в антисемитизме, что сам журналист отвергал.

Встреча Такера Карлсона и Майка Хакаби прошла в аэропорту. По информации Daily Mail, власти Израиля изначально не хотели впускать журналиста на территорию страны, но решили не запрещать ему въезд после контактов с Госдепом США.

Посольство США в Израиле опровергает информацию о задержании журналиста. Там указали, что Такер Карлсон «получил те же вопросы на паспортном контроле, что и другие посетители Израиля».