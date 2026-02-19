В Краснодаре закрылось 52 пункта выдачи за два месяца

В Краснодаре за два месяца закрылось 52 пункта выдачи заказов. По состоянию на февраль 2026 года в городе работает 4606 ПВЗ против 4658 в декабре прошлого года. Об этом «Ъ-Кубань» рассказала владелица агентства недвижимости «AVG Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Исследование экспертов показывает, что небольшое сокращение отражает переход рынка от количественного роста к взвешенному развитию. Маркетплейсы делают акцент на эффективность локаций и качество точек.

Структура рынка в Краснодаре изменилась неравномерно. Ozon сохранил лидерство, увеличив сеть с 1636 до 1651 ПВЗ. Wildberries показал самый активный прирост — с 1523 до 1628 точек. Существенный рост зафиксирован у Яндекс Маркета: число пунктов выросло с 482 до 657. Авито расширил нишевую сеть с 162 до 172 объектов.

Эксперты связывают общее сокращение с уходом нерентабельных точек, дублирующих локаций и объектов в зонах с низким пешеходным трафиком. Одновременно маркетплейсы концентрируются на ликвидных помещениях в густонаселенных районах и новых жилых комплексах.

Формат остается одним из самых устойчивых сегментов стрит-ритейла. Для собственников коммерческой недвижимости ПВЗ привлекательны стабильными арендными платежами и понятными требованиями к помещениям.

«В 2026 году пункты выдачи интернет-заказов окончательно перестали быть просто арендатором на первом этаже. Формат превратился в часть городской логистики и начал диктовать требования к коммерческим помещениям»,— отмечает Анна Гусева.

По ее словам, основной сдвиг произошел от экстенсивного роста к управляемой сети. Маркетплейсы закрыли базовую географию и теперь работают на скорость, эффективность и контроль издержек, а не на количество.

Алина Зорина