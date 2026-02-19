Ynet: Израиль объявил высший уровень готовности для служб безопасности

Службы безопасности Израиля приведены в режим высшей оборонительной готовности из-за возможного удара США по Ирану. Об этом сообщает израильский портал Ynet со ссылкой на источники. Местные чиновники считают, что США могут нанести удар по Ирану, если Тегеран не выполнит вовремя требования Вашингтона, оглашенные на переговорах в Швейцарии.

17 февраля в Женеве прошел второй раунд американо-иранских переговоров. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что встреча прошла хорошо. Иранские дипломаты утверждают, что удалось достичь «широкого согласия по ряду ключевых принципов». Однако, по данным израильских СМИ, США по закрытым каналам предупредили Израиль, что диалог с Ираном зашел в тупик. Axios писал, что в Белом доме оценили вероятность военной операции США в Иране в 90%.

