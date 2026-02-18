Axios: в Белом доме оценили в 90% вероятность военной операции США в Иране

США с 90-процентной вероятностью начнут военную операцию в Иране в ближайшие недели, сказал Axios неназванный советник Дональда Трампа. При этом в окружении американского президента предостерегают его от этого шага, добавил источник издания. По информации Axios, за последние 24 часа США направили на Ближний Восток 50 истребителей F-35, F-22 и F-16.

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters Дональд Трамп

Возможная военная операция США в Иране будет масштабной и продлится несколько недель, считают собеседники Axios. По их словам, она «будет больше похожа на полномасштабную войну, чем на точечную операцию» США в Венесуэле 3 января. Это может стать самым масштабным военным вмешательством США на Ближнем Востоке за последнее десятилетие, пишет Axios.

Источники издания допустили, что в операции будет участвовать Израиль. Последствия для Ирана «будут гораздо более масштабными и значимыми», чем во время операции США и Израиля против иранских ядерных объектов в июне 2025 года. По словам двух израильских чиновников, еврейское государство «готовится к войне в ближайшие дни».

В начале января Дональд Трамп «был близок к нанесению удара по Ирану» из-за подавления протестов в исламской республике, пишет Axios. Однако «окно возможностей» для атаки тогда было упущено, и США перешли к двустороннему подходу — ядерным переговорам в сочетании с наращиванием военной мощи на Ближнем Востоке.

17 февраля завершился второй раунд переговоров Ирана и США при посредничестве Омана. Обе стороны заявили о прогрессе в диалоге. Однако в беседе с Axios американские чиновники усомнились в том, что Вашингтон и Тегеран смогут устранить разногласия.

Об итогах переговоров Ирана и США — в материале «Ъ» «Уступок оказалось мало».