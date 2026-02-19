«Яндекс» в марте запустит сервис такси Fasten с «доступными тарифами»

«Яндекс» (MOEX: YDEX) в марте запустит в России новый сервис для заказа такси Fasten. Он будет работать более чем в 300 городах. Компания подчеркивает, что в сервисе будут «доступные тарифы», что позволит чаще совершать поездки по повседневным делам.

Для Fasten создадут отдельное мобильное приложение. Оно будет доступно в Google Play и App Store. Целевая аудитория сервиса — молодые жители, которые перемещаются по городу в течение дня, рассказали в «Яндексе».

В сервисе предусмотрено четыре тарифа. Share — для поездок, которые можно разделить с попутчиком, Fasten — базовый тариф, Comfort и Comfort+ — тарифы среднего и повышенного класса, Business — представительский класс. В Fasten добавят опции для заказа такси с детьми, животными и габаритным багажом, а также для пользователей с ограниченными возможностями.

В 2018 году «Яндекс» и сервис такси Uber объявили о создании совместного предприятия в сфере онлайн-заказа поездок в России и соседних странах. Стороны вложили в компанию $225 млн и $100 млн соответственно, около 59,3% бизнеса получил «Яндекс», 36,9% — Uber. В 2021 году «Яндекс» увеличил пакет до 71%. В 2023-м компания выкупила оставшуюся долю Uber в группе «Яндекс.Такси», сделка обошлась в $702,5 млн.