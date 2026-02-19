Французская полиция раскрыла схему обмана китайских туристов в Лувре и Версале

Полиция Франции раскрыла в Лувре мошенническую схему, в центре которой находились китайские экскурсионные группы, посещавшие музей, пишет издание Caixin со ссылкой на правоохранительные органы. Схема работала около десяти лет. За это время злоумышленники заработали $11,9 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Французские СМИ уже писали о раскрытии мошеннической схемы с билетами, однако не называли сумму ущерба. 10 февраля полиция задержала девять подозреваемых. Среди них — сотрудники Лувра и сторонние гиды, которые проводили экскурсии на китайском. В ходе обысков и арестов полиция конфисковала около €1 млн наличными и около €500 тыс. на счетах.

В конце 2024 года работники Лувра обнаружили, что две группы китайских туристов вошли в музей по одним и тем же билетам. После этого началось расследование. Оно длилось больше года. Злоумышленники запускали в музей несколько групп по одним и тем же билетам. Сами экскурсанты платили за проход в музей, однако эти деньги получали мошенники. Таким образом Лувр могли посещать по десять «лишних» групп в день, которые официально не платили за билеты. По данным прокуратуры, подобные схемы проворачивали и в Версале.

19 октября 2025 года в Лувре произошло ограбление. Злоумышленники проникли во музей через окно, взломав витрины зала Галерея Аполлона, где выставлены сокровища французской монархии.

Подробнее об ограблении — в материале «Ъ» «Воры у "Врат искусств"».

Яна Рождественская