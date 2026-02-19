Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Французская полиция раскрыла схему обмана китайских туристов в Лувре и Версале

Полиция Франции раскрыла в Лувре мошенническую схему, в центре которой находились китайские экскурсионные группы, посещавшие музей, пишет издание Caixin со ссылкой на правоохранительные органы. Схема работала около десяти лет. За это время злоумышленники заработали $11,9 млн.

Французские СМИ уже писали о раскрытии мошеннической схемы с билетами, однако не называли сумму ущерба. 10 февраля полиция задержала девять подозреваемых. Среди них — сотрудники Лувра и сторонние гиды, которые проводили экскурсии на китайском. В ходе обысков и арестов полиция конфисковала около €1 млн наличными и около €500 тыс. на счетах.

В конце 2024 года работники Лувра обнаружили, что две группы китайских туристов вошли в музей по одним и тем же билетам. После этого началось расследование. Оно длилось больше года. Злоумышленники запускали в музей несколько групп по одним и тем же билетам. Сами экскурсанты платили за проход в музей, однако эти деньги получали мошенники. Таким образом Лувр могли посещать по десять «лишних» групп в день, которые официально не платили за билеты. По данным прокуратуры, подобные схемы проворачивали и в Версале.

19 октября 2025 года в Лувре произошло ограбление. Злоумышленники проникли во музей через окно, взломав витрины зала Галерея Аполлона, где выставлены сокровища французской монархии.

Подробнее об ограблении — в материале «Ъ» «Воры у "Врат искусств"».

Яна Рождественская

Фотогалерея

Секреты Лувра

Один из самых знаменитых музеев мира изначально был крепостью, защищавшей подступы к острову Ситэ, где тогда был центр Парижа. По одной из версий, название «Лувр» появилось потому, что в округе водилось много волков, и ее называли «волчье место» — Лувения

1 / 10

Один из самых знаменитых музеев мира изначально был крепостью, защищавшей подступы к острову Ситэ, где тогда был центр Парижа. По одной из версий, название «Лувр» появилось потому, что в округе водилось много волков, и ее называли «волчье место» — Лувения

Фото: AP

Карл V в 1317 году перестроил замок и крепость для себя, превратив их в королевский дворец. Примерно 16 королей и 20 архитекторов в разное время достраивали и конструировали Лувр. Самые известные среди них — архитекторы Пьер Леско, Луи Лево, Клод Перро, художники Пуссен, Романнели, Лебрен

Фото: Global Look/ Russian Look

При Людовике XIV, переехавшем в Версаль, Лувр перестал быть королевской резиденцией, в нем начали сдавать помещения для мастерских художников и квартирантов. В 1793 часть залов преобразовали, и для широкой публики впервые был открыт музей. Помещения ему передавались не сразу, а частично. Стройка внутри продолжалась, особенно за Лувр взялся Наполеон Бонапарт. При нем архитекторы Персье и Фонтен значительно увеличили площадь музея

Фото: Global Look/ Russian Look

В момент основания королевская коллекция насчитывала 2500 тыс. экспонатов. Для сравнения, сейчас в музее около 300 000 предметов искусств, из которых только 35 000 тыс. выставляются в залах

Фото: AP

Коллекция Лувра формировалась, как и архитектура, на протяжении столетий: «Джоконда» Леонардо да Винчи и «Прекрасная садовница» Рафаэля принадлежали еще Франциску I, который купил личное собрание художника после смерти Леонардо в 1519 году

Фото: AP

Особенно много картин попали в коллекцию в качестве трофеев армии Наполеона, например, после разграбления Венеции в 1798 году. После падения империи Бонапарта многие коллекции были возвращены, но половина захваченных в Италии шедевров так и осталась в Лувре

Фото: AP

Стройка в Лувре возобновилась в 1980-е, тогда стали осуществлять проект «Большой Лувр», инициативу президента Франсуа Миттерана. Архитектор Ео Минг Пей создал стеклянную пирамиду, ставшую новым входом в музей, три пирамиды поменьше вокруг, фонтан и бассейн. В создании пирамид применен специальный рецепт стекла, согласно которому конструкция излучает свет

Фото: AP

Одно из самых знаменитых похищений в Лувре — кража «Моны Лизы» Леонарда Да Винчи: в 1911 году итальянец Винченцо Перуджа, работавший в музее, похитил картину и увез ее в Италию. В ограблении подозревались поэт Гийом Аполлинер, художник Пабло Пикассо. Вор раскрыл себя, дав объявление о продаже в газете

Фото: Reuters

Пирамида – третий по популярности художественный объект среди посетителей музея после Моны Лизы и Венеры Милосской

Фото: Reuters

Лувр в цифрах: в 2012 году в музее было 9,7 млн. посетителей. Во дворце 403 комнаты, 410 окон и 3000 замков. В музее работают более 2 тыс. человек: среди них 1200 охранников, 65 кураторов и даже 48 пожарных

Фото: Reuters

